Polícia investiga relação de morto encontrado em Sumaré com mega-assalto de Araçatuba

O corpo de um homem de 47 anos, encontrado com um bilhete, colete à prova de balas e munição de fuzil em Sumaré, pode ser de um dos suspeitos de assalto em Araçatuba ocorrido na madrugada de segunda-feira (30).

A polícia investiga o caso e suspeita que a vítima esteja envolvida com o crime que chocou o país, mas ainda não tem ligações concretas.

Bilhete com o celular da irmã foi deixado junto ao corpo do morto – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Conforme apurado pela reportagem, a hipótese foi levantada por conta do corpo ser encontrado com dinheiro sujo com tinta e sangue, além de suspeitos do assalto de Araçatuba terem sido presos na região.

Delegado assistente da seccional de Americana, José Luiz Joveli, falou sobre a possibilidade de envolvimento.

“Tem essa suspeita, mas até o presente momento não temos nenhum fato mais concreto que possa fazer essa ligação dele ao roubo de Araçatuba”, explica.

Segundo Joveli, o caso é investigado pela Polícia Civil de Sumaré e pela PF (Polícia Federal). O corpo foi encontrado ainda com um bilhete com o telefone da irmã da vítima.

Há informações de que a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana assumirá as investigações por parte da Polícia Civil. Porém, de acordo com o delegado titular, José Donizeti, a DIG ainda não recebeu o caso.

Bilhete, fuzil, dinheiro e colete

Anderson Luis de Oliveira, 47, foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira (1°), por volta da 1h40, pela PM (Polícia Militar). Uma equipe foi acionada para atender a uma denúncia anônima que informava sobre um corpo lançado para fora de um veículo.

A vítima foi encontrada em uma área de vegetação na Rua Maria de Lourdes Radaelli, no Jardim Bela Vista, junto de bilhete com um número de telefone escrito: irmã, para que ela fosse informada do óbito.



O corpo foi encontrado com ferimentos de disparo de arma de fogo nas duas pernas, uma munição de fuzil e R$ 800,00 sujos com tinta e sangue.

Anderson vestia um colete balístico, coturno tático e jaqueta preta. A perícia esteve no local.

A irmã de Anderson foi acionada pelos policiais e reconheceu o corpo. Segundo o registro policial, ela revelou que o irmão estava desaparecido há três dias e que era envolvido com roubo de carga.

A reportagem ligou para a irmã da vítima, mas ela disse que estava enterrando Anderson e que não ia dar entrevista.

O LIBERAL indagou a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) a respeito da suspeita de Anderson ter envolvimento com o assalto em Araçatuba, mas a pasta não respondeu a esta questão. A PF também foi questionada sobre o caso e as investigações, mas ainda não respondeu.