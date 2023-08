Polícia investiga morte de homem baleado em Sumaré

A Polícia Civil investiga a morte de Rafael Emídio da Silva, de 39 anos, que foi encontrado baleado na noite deste sábado (19), no Jardim dos Ipês, em Sumaré. Até o momento, ninguém foi preso.

Caso foi registrado como homicídio na delegacia de plantão – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência na Rua José Gomes de Oliveira e, ao chegar no local, os oficiais encontraram a vítima deitada no asfalto, sem vida e com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Informações preliminares apontavam também um possível atropelamento do homem — o que não foi confirmado pela Polícia Civil e pela SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública). Não há detalhes sobre como se deu o assassinato.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Ainda segundo o boletim, Rafael tinha “extensa ficha criminal”, e não foram identificadas testemunhas do fato. O local da ocorrência foi isolado para perícia e o celular da vítima, apreendido.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para outros exames periciais do IC (Instituto de Criminalística). O caso foi registrado como homicídio na delegacia de plantão de Sumaré.