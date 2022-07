Polícia investiga morte de adolescente de 16 anos

A Polícia Civil apura a morte da adolescente Júlia Taiane Semião Carvalho, 16, que residia na região do Matão, em Sumaré. Ela estava há uma semana na casa da namorada, em Guarulhos, mas no sábado precisou ser levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São Pedro, naquela cidade, com fortes dores abdominais.

A jovem morreu no dia seguinte. Júlia foi sepultada nesta terça-feira, no Cemitério da Saudade, em Sumaré. A família acredita que a causa da morte pode ser envenenamento.

O LIBERAL entrou em contato com os policiais do 7º DP de Guarulhos. Uma escrivã que atua no caso disse que a Polícia Civil aguarda o resultado de exame toxicológico e necroscópico para dar seguimento nas investigações. Os laudos devem ficar prontos em 30 dias.

A mãe da adolescente, Francisca Vanderlania Semião da Silva, desabafou. “Disseram que ela passou mal após consumir um doce comercializado perto da casa da namorada. Ela estava separada há um mês, mas foi convidada para retornar na casa dela para conversarem. Minha filha disse que ficaria apenas uma semana e depois retornaria para cá. Insisti muito para que não fosse”, relatou.

Francisca disse que perdeu o chão, quando foi chamada para comparecer até a UPA de Guarulhos. “Recebi uma ligação pedindo o comparecimento de alguém da família, achei que poderia ser para autorizar a transferência para outra unidade. Eu já tinha conseguido falar com a mãe da namorada, que a acompanhava no atendimento médico. Fiquei desesperada, porque há alguns dias não estava conseguindo falar com a minha filha. Não poderia imaginar que era algo tão grave. Quando cheguei lá, o médico pediu que o acompanhasse até uma sala reservada. Assim que me disse que Júlia estava morta eu gritei, perdi o chão”, relatou.

A mãe da garota disse que o próprio médico da UPA pediu que ela registrasse o boletim de ocorrência, pois teria encontrado algumas substâncias nos exames da adolescente. Ele teria afirmado que não tinha condições de fornecer naquele momento a causa da morte. “Na declaração de óbito de Júlia está causa de morte desconhecida”, completou Francisca nesta quarta-feira.