Polícia investiga execução de jovem em bar na região do Nova Veneza, em Sumaré

Jovem foi executado com tiros no rosto, costas, braços e pernas - Foto: Reprodução

Policiais civis do 3° DP (Distrito Policial) de Sumaré irão investigar a execução de um jovem de 22 anos, que foi morto a tiros na última sexta-feira (22), em um bar na região do Nova Veneza, em Sumaré. A vítima, identificada como João Pedro Martins de Souza, morreu no local após ser atingida no rosto, costas, braços e pernas. Dois suspeitos, ainda não identificados, foram flagrados por câmeras efetuando os disparos e fugindo em seguida.

Conforme informações do boletim de ocorrência, imagens de câmeras internas e externas do bar, mostram o momento em que dois homens entram no comércio, localizado na Rua Dionice Vasconcelos Ferreira, no Parque Santo Antônio, por volta de 22h e atiram diversas vezes contra o jovem.

Segundo a polícia, apesar de ter outras pessoas próximas a vítima no bar, ninguém mais se feriu e o óbito foi constatado ainda no local pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A ocorrência foi atendida pelas polícias Militar e Civil e também por técnicos peritos do IC (Instituto de Criminalística), que em uma análise preliminar, apontou que os disparos foram causados por três armas diferentes: uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre 12 e outra pistola calibre 40. Peritos encontraram 15 cartuchos deflagrados no local.

Imagens de câmeras de segurança, que devem auxiliar nas investigações, flagraram os disparos e a fuga dos suspeitos, que ainda não foram encontrados. As investigações serão conduzidas pelo 3° DP (Distrito Policial) da cidade.