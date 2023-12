Polícia frustra fuga de ex-secretário de Sumaré, preso por roubo de carro-forte

A Polícia Civil descobriu um plano de fuga da Cadeia Pública de Sumaré, na tarde desta quinta-feira (21). O principal alvo seria o ex-secretário de Esportes de Sumaré Bruno César Pereira, o Bruno Evoke, de 37 anos, que foi preso no último dia 5, na mesma cidade, suspeito de participar do ataque a um carro-forte em Cosmópolis, no dia 13 de novembro.

Com o apoio de investigadores de Hortolândia e Monte Mor, a corporação realizou uma blitz no interior da unidade prisional. Na cela destinada aos presos com mandados de prisões temporárias, os policiais apreenderam um manuscrito da planta da cadeia – com as eventuais áreas mais vulneráveis -, um celular com carregador e pedaços de metais pontiagudos.

Cela onde o ex-secretário estava detido – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

No mesmo espaço estavam Bruno Evoke, outro rapaz envolvido em um roubo, que foi detido pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais); além de um homem que responde por lesão corporal grave, cometida em Artur Nogueira.

O delegado titular de Sumaré, Marcelo Moreschi Ribeiro, disse que a atividade dentro da cadeia foi feita após receberem uma denúncia sobre uma tentativa de fuga.

“Suspeitamos que o alvo da ação seria o suspeito de envolvimento no roubo ao carro-forte. Ele foi transferido ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Hortolândia e os demais para a Cadeia de Santa Bárbara d’Oeste”, relatou Moreschi.

Como medida de segurança, a cela em questão foi interditada e, desde então, os presos com mandados de prisão temporária permanecem em Santa Bárbara.

A Cadeia Pública de Sumaré conta com três celas e uma delas passará reforma. Nas demais permanecerão os presos cíveis (falta de pagamento de pensão alimentícia) e “os provisórios”, que são aqueles detidos em situação de flagrante.

O celular encontrado com o ex-secretário e o manuscrito foram apreendidos. O caso será apurado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

“Por enquanto, não temos condições de afirmar como o celular foi parar dentro da unidade. Já tivemos acesso a algumas conversas e não há nada que aponte nenhuma relação com policiais, nesse momento. Mas tudo será investigado. O preso também recebia visitas”, disse Moreschi.

INVESTIGAÇÃO

O ex-secretário foi preso após investigação da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Piracicaba. Ele teria emprestado uma caminhonete S-10 branca, supostamente para transporte de armas que foram usadas no roubo.

A Polícia Civil teve acesso às imagens de uma câmera que flagrou o momento em que a caminhonete passa perto de uma chácara onde foram localizados outros veículos abandonados pelo bando. Em seguida, em outro ponto, verificaram que a mesma caminhonete estava com adesivos da Sabesp.

O ataque ao carro-forte ocorreu na tarde do dia 13 de novembro, na Rodovia Zeferino Vaz (SP-332), em Cosmópolis.

O bando, que usava um Toyota Corolla e um BMW, ambos pretos, deixou uma carreta atravessada do outro lado da rodovia, possivelmente para dificultar a aproximação da polícia.

Houve troca de tiros e os criminosos explodiram o carro-forte, que ficou totalmente destruído. Após a ação, a empresa responsável pelo carro-forte recolheu pelo menos R$ 24 mil em notas espalhadas pela rodovia.