Polícia fecha cerco furtos e roubos de veículos, além de golpes contra seguradoras

A Polícia Civil de Sumaré deflagrou uma operação contra furtos e roubos de veículos, devido ao aumento dos casos registrados na cidade. Nesta quarta-feira, a corporação iniciou uma nova operação na região de Nova Veneza.

O delegado Marcelo Moreschi Ribeiro antecipou que, além desses crimes, a polícia também está apurando eventuais golpes contra seguradoras.

Durante a atividade, o dono de uma oficina e um funcionário foram presos por adulteração ou remarcação de chassi, pois teriam sido flagrados com motocicletas com a numeração raspada.

“Estamos intensificando a investigação de todos os casos que são registrados, pois consideramos a possibilidade de eventuais golpes a seguradoras, devido ao aumento dos casos”, disse o delegado.

Segundo ele, já existe outra operação sobre o mesmo tipo de crime, que será realizada em outro ponto do município. “Iremos continuar com a atuação com o foco de chegar aos responsáveis e assim atuar diretamente na diminuição dos crimes”, completou.

MAIS CASOS

Em 2022, Sumaré fechou o ano com 947 casos de furtos e roubos de veículos, o que representa o acréscimo de 40% em relação ao ano anterior, que totalizou 674 registros, de acordo com estatística da SSP (Secretaria da Segurança Pública).