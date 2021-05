Polícia encontra quatro tijolos de maconha e prende três pessoas em Sumaré

Uma mulher e dois homens foram presos na ocorrência no Parque Salerno, na última terça-feira

Policiais militares apreenderam cinco tijolos de maconha e outras 23 porções da mesma droga no Parque Salerno, em Sumaré, durante o início da tarde desta terça-feira (4). Uma mulher e dois homens foram presos por tráfico.

Drogas e objetos apreendidos durante as abordagens – Foto: Polícia Militar/Divulgação

De acordo com informações do 48.º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), uma equipe fazia patrulhamento de rotina pela Avenida Emílio Bosco, às 13h42, quando avistou um veículo em atitude suspeita.

O motorista foi abordado e revistado, mas nada de ilícito encontrado. Após buscas no veículo, foi localizado um tijolo e meio de maconha e uma balança de precisão no banco traseiro.

Ao ser questionado, ele confessou que estava vendendo a droga e informou à equipe o local aonde teria retirado o entorpecente. No endereço indicado, os policiais fizeram contato com um homem e uma mulher, que permitiram a entrada deles na residência. Após buscas, foram localizados quatro tijolos de maconha e filme stretch em seu quarto.

Ao serem questionados, ambos não quiseram dizer de quem seria as drogas. Um dos homens informou ainda que em sua residência havia uma pochete com 23 porções de maconha.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao 4º DP (Distrito Policial) de Sumaré, onde receberam voz de prisão.