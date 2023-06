Polícia encontra animais mortos e resgata cão debilitado em casa abandonada em Sumaré

Policiais localizaram também cinco gatos e duas calopsitas mortos no imóvel, que fica no Jardim dos Ipês

Uma denúncia ajudou a Polícia Militar no resgate de um cão debilitado que foi abandonado em uma residência no Jardim dos Ipês, em Sumaré, na tarde deste domingo. No interior do imóvel, os policiais localizaram também cinco gatos e duas calopsitas mortos.

A responsável pelos animais não foi localizada, mas foi indiciada por maus-tratos pelo delegado Yan Loui Adania de Queiroz, no 3º Distrito Policial.

Cão está recebendo cuidados veterinários e depois será colocado para adoção – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

O cachorro recebeu o acompanhamento da Secretaria de Proteção e Bem-Estar de Sumaré e foi levado para uma clínica parceira, onde permanecerá internado até a sua recuperação.

Segundo o boletim de ocorrência, um vizinho subiu no telhado para fazer reparos e encontrou os gatos mortos e um cão amarrado em péssimo estado de saúde.

A Polícia Militar esteve no local e encontrou a casa fechada. Os vizinhos informaram que a antiga moradora havia se mudado em dezembro de 2022 e que eventualmente retornava para alimentar os animais que ali ficaram.

No entanto, eles alegaram que há uns três meses ela não era mais vista no imóvel. A polícia entrou na casa e encontrou dois gatos mortos fechados dentro do jardim de inverno da residência.

Os policiais também encontraram uma casinha de cachorro com suas aberturas bloqueadas por uma caixa de refrigerantes. Ao retirá-las avistaram mais dois felinos e, no interior do uma sapateira, mais um gato, todos mortos.

Ainda conforme a polícia, na sala da residência havia uma gaiola com duas calopsitas também sem vida. O cão foi localizado muito debilitado. Ele só estava vivo porque conseguia beber a água da chuva e se alimentava das próprias fezes, segundo uma servidora municipal.

O secretário de Proteção e Bem-Estar Animal de Sumaré, Régis Costa afirmou que está acompanhando a recuperação do cão, que está abaixo do peso.

“Antes ele mal conseguia parar em pé. Nesta segunda-feira (5), ele já se levantou e está comendo como um leão. Caso não ocorra nada mais grave, em decorrência do tempo em que ficou abandonado, ele tem chances de se restabelecer. Assim que tiver condições, o animal poderá ser adotado por uma família, que possa cuidá-lo”, explica Régis.