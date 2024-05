Polícia Civil prende suspeito de matar a namorada em Sumaré

A Polícia Civil prendeu no fim da tarde desta quinta-feira (23) Luiz Carlos Ferreti de Souza, de 30 anos, suspeito de matar a namorada, Paula Helena Morais Siano, de 29, por asfixia. O corpo da vítima foi localizado com uma corda no pescoço dentro da casa dela, no Jardim Maracanã, em Sumaré, na manhã deste mesmo dia.

A vítima, Paula Helena Morais Siano, e Luis Carlos Ferreti de Souza, preso como suspeito de ser o autor do crime – Foto: Reprodução / Redes sociais

Após a localização do cadáver, os investigadores do 2º DP (Distrito Policial) passaram a procurar pelo suspeito em vários endereços. Quando soube que estava sendo procurado, o homem teria voltado para a casa da vítima e ligado para a polícia para se entregar.

Durante o interrogatório na delegacia, ele teria confessado que matou a namorada por ciúmes, pois afirmou que estava sendo traído. Ambos discutiram e, no momento em que a vítima estava distraída, ele teria colocado uma corda no pescoço dela. Eles chegaram a cair no chão e, mesmo assim, Luiz continuou segurando a corda, soltando somente depois que Paula perdeu a consciência.

De acordo com a polícia, o suspeito apresentava ferimentos nas mãos, que teriam sido causados quando ele segurava a corda.

“Os peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana constataram que o corpo já apresentava rigidez cadavérica, que comprova que a vítima foi morta há vários dias. Nesse período, ele voltou para a residência para buscar o cachorro, quando Paula já estava morta”, explicou o delegado Marcelo Moreschi Ribeiro.

O delegado afirmou ainda que, assim que a mãe da vítima foi avisada sobre o crime, ela foi até a casa de um familiar do suspeito, onde ele poderia estar. No entanto, quando o homem percebeu a aproximação dela, acabou fugindo.

Paula e o namorado se relacionavam há um ano, mas passaram a morar juntos nos fundos de um imóvel, na Rua Bárbara Alves de Souza, no Jardim Maracanã, desde dezembro do ano passado. A relação era conturbada, segundo vizinhos.

Ao LIBERAL, a proprietária da casa disse ter estranhado o silêncio no imóvel dos fundos e, ao abrir a janela da casa, por volta das 6h desta quinta, encontrou o corpo caído no chão do quarto e chamou a Polícia Militar.