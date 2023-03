Polícia Civil localiza depósito com maconha, crack e cocaína em Sumaré

Investigadores da Polícia Civil localizaram um depósito de drogas neste sábado, em Sumaré, após uma denúncia anônima de que um apartamento, no Jardim São Jerônimo, era usado para armazenar os entorpecentes. No local a polícia encontrou grande quantidade de cocaína, maconha e crack.

Foram encontradas 618 unidades de entorpecentes entre maconha, crack e cocaína – Foto: Polícia Civil / Divulgação

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 10h, os investigadores foram averiguar uma denúncia de que em apartamento, na Avenida Emílio Bosco, funcionava como depósito de entorpecentes.

Ao chegarem no local, diversas pessoas ao verem a viatura correram, deixando o apartamento que seria averiguado com a porta entreaberta. Desse modo os policiais civis entraram e lá encontraram 205 porções de maconha, 93 unidades de crack e 320 microtubos de cocaína.

Além disso, havia ainda no imóvel uma balança de precisão, uma folha com contabilidade do tráfico, diversas embalagens plásticas e 98 microtubos vazios para guardar cocaína.

Não foi possível identificar o dono do apartamento, mas as investigações continuam para abordá-lo. Todas as drogas e materiais para embalo foram apreendidos. As diligências seguem pelo 4° DP (Distrito Policial) de Sumaré.