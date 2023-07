Polícia Civil investiga assassinato de adolescente em Sumaré

A Polícia Civil investiga a execução do adolescente Kaique Moreira Marques, de 15 anos, morto com seis tiros, na última sexta-feira (21), no Jardim Bela Vista, em Sumaré. Outro rapaz, de 29 anos, também foi atingido no braço e na bacia pelos disparos. Ele está internado no Hospital Estadual Sumaré com quadro estável.

Uma das principais linhas de investigação é de que o crime tem relação com o tráfico de drogas. A polícia já começou a ouvir os familiares e testemunhas sobre o ocorrido.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 22h, as vítimas estavam na Rua Francisco Teixeira Nogueira Júnior, perto de uma região conhecida como ponto de venda de drogas, quando os dois homens se aproximaram e atiraram seguidas vezes. As testemunhas não souberam dizer se chegaram em moto ou carro.

Os bombeiros chegaram a prestar os primeiros atendimentos ao adolescente, mas ele morreu no local. O outro rapaz foi socorrido ao hospital. Como passaria por cirurgia, os policiais não conseguiram apurar, naquele momento, mais informações sobre as circunstâncias do ocorrido ou dos suspeitos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Os peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana estiveram no local e recolheram 11 cápsulas de munição de calibre 9 mm. A polícia também aguarda o resultado do exame necroscópico do IML (Instituto Médico Legal) de Americana do corpo do adolescente, para que seja confirmada a causa da morte. Os laudos deverão ficar prontos no período de 30 dias.

O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de plantão, mas está sendo apurado pelos policiais civis do 2º Distrito Policial. Até o fechamento desta matéria, a polícia ainda não tinha pistas sobre a identidade dos assassinos.