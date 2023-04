Polícia Civil fecha fábrica clandestina de doces na região do Matão, em Sumaré

Responsável pelo local foi preso em flagrante; delegado arbitrou fiança no valor de R$ 20 mil

A Polícia Civil descobriu uma fábrica clandestina de doces, que funcionava em um barracão na Rua São Matias, no Condomínio Coronel, na região do Matão, em Sumaré, na tarde desta terça-feira (25).

Um homem de 67 anos, responsável pelo local, foi preso sob acusação de fabricar substância ou produto alimentício nocivo à saúde.

Fábrica clandestina de doces em Sumaré – Foto: Polícia Civil / Divulgação

O delegado Bruno Ramaldes Puppim arbitrou fiança no valor de R$ 20 mil, mas como o detido não efetuou o pagamento, ele foi conduzido à Cadeia de Sumaré.

Segundo a corporação, inicialmente os investigadores estiveram no imóvel para dar cumprimento a uma operação de fiscalização em desmanches de veículos na cidade.

No barracão, os policiais encontraram 16 veículos já desmontados, porém, não foram constatadas irregularidades. No entanto, eles avistaram doces perto das peças e acionaram a Vigilância Sanitária, que comprovou que os produtos alimentícios estavam armazenados em condições insalubres.

Fábrica clandestina de doces em Sumaré foi fechada pela polícia – Foto: Polícia Civil / Divulgação

“Contatamos que tinha pombos e ratos no local. Sem contar que funcionários manuseavam os doces sem luvas ou máscaras. O óleo que era utilizado para a fritura aparenta ter sido reutilizado várias vezes”, destacou o delegado.

Pupim relatou ainda que o suspeito confessou que fazia a venda dos doces em formatos de cones sob encomenda. “Ele afirma que não tinha um fornecedor específico”, completa.

Ainda conforme a polícia, foram encontrados potes para descarte com resto de doce de leite e que ficavam próximos à linha de produção clandestina.

Os peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana foram acionados para análise do local. O laudo deverá ficar pronto no período de 30 dias.

Local apresentava condição insalubre, segundo a Vigilância Sanitária – Foto: Polícia Civil / Divulgação

Todos os equipamentos usados na produção dos doces foram apreendidos e encaminhados ao Pátio Meskan, em Sumaré.

O advogado que acompanhou o suspeito não foi localizado pela reportagem. A investigação sobre o caso será realizada pelos policiais civis do 4º Distrito Policial.