Polícia Civil fecha desmanche de motos de alta cilindrada em Sumaré

Homem que desmanchava motos foi preso por receptação; polícia investiga relação com quadrilha

Um homem de 48 anos foi preso na noite de segunda-feira (4), em uma residência de fachada, onde funcionava um desmanche ilegal de motocicletas de alta cilindrada, na região de Nova Veneza, em Sumaré.

Ele afirmou à Polícia Civil que desmanchava uma moto sozinho em três horas, para não chamar a atenção de vizinhos. As peças eram comercializadas pela internet ou vendidas em São Paulo.

No imóvel foram apreendidos 60 pneus, que custam entre R$ 300 e R$ 1.500, dependendo do modelo; além de 11 motores de várias marcas, um deles da montadora alemã BMW, com valor aproximado de R$ 30 mil. Também foram localizados 19 tanques de combustível.

Antonio Dotta Júnior, delegado titular da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e da Deic (Divisão Estadual de Investigações Criminais) de Campinas, disse que a investigação foi focada em quem receptava as motocicletas, pois era quem fomentava o mercado ilegal de veículos.

Já o delegado Elton Costa, também da DIG e da Deic, afirmou que, apesar da suspeita, por enquanto não foi possível ligar o suspeito a uma quadrilha de roubos de motos de alta cilindrada que age em São Paulo.

“Sabemos que ele tem envolvimento com uma organização criminosa, com jovens que agem na região do bairro Campo Belo (Campinas), inclusive em um recente caso de latrocínio (roubo seguido de morte), em que a vítima foi morta a tiros e a moto roubada”, explicou Costa.

O investigado tem uma extensa ficha policial por diversos crimes contra o patrimônio, como receptação, furto e roubo. “Ele afirma que agia sozinho, mas sabemos que ela fazia a ponte entre os indivíduos que cometiam os furtos, roubos e até latrocínios”, comentou Costa.

O suspeito foi conduzido à sede da delegacia especializada em Campinas, onde foi autuado em flagrante por receptação qualificada. Ele não tem direito ao pagamento de fiança.

As peças de motos localizadas dentro da casa foram apreendidas e levadas para o Pátio Municipal de Campinas, onde serão periciadas.

Para a polícia, alguns crimes como furtos, roubos e latrocínios ocorrem porque existe o receptador. “Quem compra peça ou qualquer coisa ilícita, também comete o crime de receptação”, completou Costa.