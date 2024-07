Polícia Civil de Sumaré prende suspeito de golpes contra empresas em São Paulo

Suspeito foi abordado no momento em que recebia as mercadorias e acabou autuado em flagrante por estelionato

Os policiais civis do 3º Distrito Policial de Sumaré conseguiram prendeu um autônomo de 60 anos, que estaria envolvido em golpes contra empresas. Ele foi preso na manhã desta quarta-feira (17), no momento em que recebia mercadorias proveniente das práticas criminosas, no Jardim Bom Retiro, em São Paulo.

O suspeito foi autuado em flagrante por estelionato e permaneceu detido até ser apresentado à audiência de custódia.

Polícia Civil prendeu o criminoso em flagrante após constatar fraude contra empresa – Foto: Polícia Civil / Divulgação

O delegado Bruno Ramaldes Puppim explicou que os investigadores foram avisados que uma empresa do ramo de plásticos, no Jardim São Jerônimo, em Sumaré, teve recentemente um prejuízo de quase R$ 14 mil, após a retirada de 100 caixas de bobinas, pois foi realizada uma simulação de venda e o pagamento não foi efetuado.

Após os mesmos entregadores retornarem à empresa para retirarem 200 mil unidades de sacolas plásticas, no valor de R$ 44 mil, os responsáveis pelo local avisaram a polícia. Os investigadores foram até lá e abordaram um motorista de 40 anos e o ajudante, de 46, que estavam levando a mercadoria em um veículo.

Sacolas seriam recebidas pelo criminoso em São Paulo – Foto: Polícia Civil / Divulgação

Ambos alegaram que apenas trabalham com entregas e que o transporte da mercadoria tinha sido solicitado para retirada em Sumaré e entrega no bairro Bom Retiro, em São Paulo. Inclusive, o motorista mostrou conversas no celular com o contratante da mercadoria.

Em seguida, o delegado e três investigadores acompanharam a dupla até uma empresa de alimentos na capital paulista, onde prenderam um autônomo de 60 anos, no momento em que ele recebia as mercadorias. O homem teria confessado aos policiais que tinha outros dois antecedentes por estelionato.

O autônomo foi encaminhado ao plantão policial de Sumaré, onde foi autuado em flagrante e depois ficou na cadeia local.