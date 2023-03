Polícia Civil apreende mais de 9 kg de cocaína e crack no Matão

Foram apreendidos 8,6 kg de cocaína e 655 gramas de crack - Foto: Divulgação - Polícia Civil

Policiais civis do 4º Distrito Policial de Sumaré apreenderam 9,3 kg de cocaína e crack em um barraco, no Jardim Nova Terra, na região do Matão, em Sumaré, nesta quarta-feira (29). Os responsáveis pelas drogas conseguiram fugir em direção a um córrego. Ninguém foi preso.

De acordo com os investigadores, um denunciante avisou a polícia sobre a localização de entorpecentes que estaria em um barraco, às margens de um córrego.

Os policiais foram ao local informado, mas ao se aproximarem, os suspeitos conseguiram escapar. No interior do barraco, os agentes localizaram 33 pacotes e cinco tijolos de cocaína, com 8,6 kg e sete porções de crack com 655 gramas. Os entorpecentes foram apreendidos e a apuração para tentar identificar os responsáveis será conduzida pela polícia civil.