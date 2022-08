Polícia busca segundo suspeito por morte de motoboy de Sumaré em roubo

A Polícia Civil cumpriu seis mandados judiciais em vários endereços em Campinas, na madrugada desta quarta-feira, na tentativa de identificar o segundo envolvido e autor do disparo que matou o motoboy Duilio Silva Teza, de 27 anos, morador de Sumaré. Ele também era leiturista do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana.

O crime registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) ocorreu no dia 27 de julho. De acordo com a 1ªDIG/Deic (Delegacia de Investigações Gerais da Divisão Especializada de Investigações Criminais), os mandados de busca e prisão temporária foram autorizados pela 6ª Vara Criminal de Campinas.

O delegado José Glauco Ferreira explica que os policiais tentaram localizar o suspeito em residências de familiares e conhecidos. “Na semana passada, após informações de uma testemunha, conseguimos localizar a arma que pertenceria ao foragido”, disse.

Mtoboy Duilio Silva Teza, de 27 anos, era morador de Sumaré – Foto: Reprodução

A polícia informou que a vítima trabalhava no DAE durante o dia e à noite realizava entregas de comidas por aplicativo para complementar a renda familiar. Na noite do crime, após realizar uma entrega no Parque Valença, em Campinas, ainda com o dinheiro na mão, ele foi surpreendido por dois desconhecidos que anunciaram o assalto.

Antes de qualquer reação, a vítima levou um tiro à queima roupa de uma arma encostada do lado esquerdo de seu capacete. Os autores roubaram a motocicleta, uma Honda CG 160, de cor vermelha.

Na mesma noite, um rapaz de 21 anos foi detido e levado à delegacia, porém acabou liberado por falta de provas. No entanto, a equipe da 1ª DIG assumiu as investigações e no dia seguinte (28) resolveu interrogá-lo novamente, mas apresentou três versões diferentes. Ele foi desmentido pelas pessoas indicadas onde estaria naquela data e o delegado conseguiu na Justiça o decreto de sua prisão.

“Estamos quase finalizando a investigação e solicitamos as respectivas prisões preventivas dos dois identificados no envolvimento no crime. Conseguimos indícios que reforçaram as nossas provas. A prisão do segundo suspeito é questão de tempo”, diz o delegado.