Polícia busca imagens de acidente com cerol que vitimou motociclista em Sumaré

A Polícia Civil busca imagens de câmeras para tentar identificar o responsável pela linha com cerol que cortou o pescoço do motociclista Cremildo Aparecido Ferraz, 52, no Residencial Guaíra, em Sumaré, enquanto ele voltava para casa, no fim da tarde da última quinta-feira.

Cremildo Aparecido Ferraz tinha 52 anos – Foto: Reprodução / Redes Sociais

O homem chegou a ser socorrido ao HES (Hospital Estadual Sumaré), mas não resistiu. A vítima estava acompanhada da esposa, que não se feriu.

O delegado titular de Sumaré, Marcelo Moreschi Ribeiro, informou que a investigação está em curso e diligências são realizadas. “Também estamos aguardando os laudos sobre o caso.”

Segundo o boletim de ocorrência, no dia do acidente a esposa de Cremildo disse à PM (Polícia Militar) que estava na garupa da motocicleta conduzida pelo marido, quando percebeu que ele tirou algo do pescoço.

Mesmo ferido, o homem conseguiu parar e perguntou se o pescoço estava cortado. Ela constatou que o ferimento havia sido provocado por uma linha com cerol.

Enquanto aguardava a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Cremildo sentou na calçada e em seguida desmaiou.

Ele foi levado ao HES, mas morreu às 18h20. A mulher da vítima disse que há câmeras de monitoramento nas imediações. O caso está sendo apurado como morte suspeita.



Em Sumaré, o uso ou venda de cerol é proibido desde 1998, inclusive prevê multa para os responsáveis pelo utilização e venda. A GCM (Guarda Civil Municipal) já realizou operações para coibir o uso.