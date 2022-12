Polícia apura responsabilidade por sinalização no local em que família morreu afogada

Na manhã desta terça, o corpo de Kervellin Wallace da Silva, que tinha 29 anos, foi sepultado no Cemitério da Saudade - Foto: Reprodução

A Delegacia de Dois Córregos (SP) instaurou um inquérito para investigar os responsáveis pela sinalização da margem do Rio Tietê, em um local conhecido como “Baixão da Serra”, onde cinco pessoas de Sumaré, todas da mesma família, se afogaram na tarde do último sábado (24). Na manhã desta terça-feira (27), a última vítima foi sepultada no Cemitério da Saudade.

O delegado responsável pelo caso, Márcio Leandro Moretto, disse que o local é perigoso para banhistas. Em matéria desta segunda-feira (26), o LIBERAL publicou relatos de familiares das vítimas que apontavam a ausência de sinalização. Eles estavam inconformados com a quantidade de condomínios no local sem que avisassem os banhistas dos riscos.

Porém, em conversa com a reportagem nesta terça, Armando Galante, presidente da Associação de Moradores Recanto Feliz – que fica no trecho da orla onde aconteceram os afogamentos -, garantiu que os moradores foram avisados sobre os riscos. Além disso, ele alegou que a área está sob proteção ambiental e é de responsabilidade da empresa AES Brasil.

“Nós já tivemos projetos barrados ali naquele lugar porque é uma área de proteção ambiental. Antigamente, a gente construiu um parquinho, também tinham cercas que delimitavam a praia para cada associação. A AES mandou tirar tudo, porque era uma área de proteção e que não poderia ter intervenções”, contou Armando.

“Tem uma placa lá para avisar os banhistas, que infelizmente estava submersa por conta do nível do rio, mas nós colocamos por iniciativa própria porque a AES, que é a responsável, nunca colocou”, completou.

A reportagem do LIBERAL tentou entrar em contato com a assessoria da AES Brasil por meio de telefone e e-mail, mas não obteve resposta até o fechamento dessa edição. Em nota enviada ao Portal TemMais, da emissora TV Tem, a empresa informou que “o acidente ocorreu fora da zona de segurança da barragem operada por ela”.

A Polícia Civil trabalha com duas hipóteses: de que a família desconhecia o risco de nadar no leito do rio e de que a sinalização era insuficiente. Entretanto, o delegado ressalta que mais definições só serão possíveis após a entrega dos laudos, uma vez que também revelarão os responsáveis pela região.

SEPULTAMENTO. Na manhã desta terça, o corpo de Kervellin Wallace da Silva, que tinha 29 anos, foi sepultado no Cemitério da Saudade, em Sumaré. Ele foi o último das cinco vítimas a ser enterrado.

Já tinham sido velados e sepultados os corpos da mãe de Kervellin, Denise Aparecida da Silva, de 51 anos; da esposa Cynthia Silva dos Santos, de 25 anos; e as filhas do casal, Emily Camile Dias da Silva, de 3 e Nicolly Luiza Dias da Silva, de 8.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma das vítimas teria afundado em uma área de maior profundidade e os demais tentaram socorrê-la, mas acabaram se afogando também.