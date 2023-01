Polícia apreende seis pés de maconha em dois bairros em Sumaré

Em um dos casos, uma pessoa foi detida, mas acabou liberada após o registro do caso como porte de entorpecente

Duas ações distintas realizadas pelas polícias Civil e Militar em dois bairros de Sumaré resultaram na apreensão de seis pés de maconha nesta terça-feira (17). Um morador foi detido e encaminhado ao 4º Distrito Policial, mas foi liberado após o registro do caso como porte de entorpecente.

O primeiro caso ocorreu por volta das 10h, na Avenida Sylvio Vedovatto, no Jardim São Francisco, na Área Cura. Os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando sentiram um forte odor aparentando ser de maconha. Eles olharam pelo portão e encontraram os pés de maconha plantados no quintal.

Maconha apreendida pela PM em Sumaré – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Os PMs entraram na casa e localizaram um homem de 37 anos, que alegou que usava a maconha somente para o seu consumo e que não comercializava a droga.

OUTRO CASO

Policiais civis encontraram mais três pés de maconha no Jardim Minesota, também em Sumaré, por volta das 14h30, após checarem uma denúncia anônima. Os investigadores teriam localizado a plantação pelo corredor lateral do imóvel.

O vizinho que mora na casa dos fundos abriu o portão para a entrada dos policiais. No local, encontraram um recipiente com as sementes da droga.

Enquanto, os agentes saíram do local e conversavam com outros moradores nas imediações, eles ouviram barulho e perceberam que alguém esteve na casa, cortou os pés de maconha e os jogou na residência dos fundos. Ninguém foi preso.