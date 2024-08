Podemos confirma Guilherme Dall’Orto como candidato a prefeito de Sumaré

A coligação “Sumaré para Todos”, junto com o DC, terá como vice-prefeito Vanderson Mendonça; o grupo contará com 22 candidatos a vereador

O advogado e administrador Guilherme Dall’Orto foi confirmado como candidato a prefeito de Sumaré pelo Podemos, durante convenção realizada no último domingo (4), no Espaço Viva, no Centro.

A coligação “Sumaré para Todos”, junto com o DC, terá como vice-prefeito Vanderson Mendonça. O grupo contará com 22 candidatos a vereador.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Durante a solenidade Guilherme informou aos candidatos que todos deverão observar rigorosamente as disposições contidas no Estatuto do Partido e nas Legislações e Resoluções Eleitorais.

Em 2020, Guilherme disputou a eleição para chefe do Executivo pelo Patriota com a microempreendedora Fernanda das Graças (MDB), como candidata a vice. A dobradinha recebeu 13,13% dos votos (14.619) e perdeu para o atual prefeito Luiz Dalben, que na época estava no Cidadania e teve 60,68% dos votos (67.571).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Formado em direito pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas, Guilherme também concorreu como vereador em 2000, mas não se elegeu.