PMs são hostilizados por moradores ao abordarem dupla com drogas e celular roubado

Drogas e dinheiro foram apreendidos; somente uma pessoa ficou presa - Foto: PM/Divulgação

Policiais militares foram hostilizados por cerca de dez moradores durante uma abordagem, na Vila Valle, em Sumaré, na manhã deste sábado (10). Na ocasião, dois rapazes foram flagrados com drogas e um celular roubado. Uma jovem que teria xingado os policiais também foi levada ao plantão policial e indiciada por desacato.

De acordo com os policiais da 1ª Companhia, eles estiveram no bairro para atender uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas. Um suspeito que tinha as mesmas características informadas anteriormente, foi localizado em frente a uma lixeira.

Atrás de uma caixa de energia, os policiais encontraram 72 porções de maconha, crack e cocaína, além de R$ 320 em dinheiro. Outro rapaz que estava nas imediações portava um celular que foi roubado no mês passado, em Sumaré.

“Enquanto realizávamos a abordagem, um grupo de dez moradores passou a hostilizar nossa equipe e mais umas dez pessoas se aproximaram. Pedimos apoio de outras equipes para efetuarmos as prisões”, relata um dos policiais que atendeu a ocorrência.

Todos os suspeitos foram conduzidos ao plantão policial, mas somente um deles permaneceu preso por tráfico de drogas. Os demais, indiciados por receptação e desacato, foram liberados após prestarem depoimento.