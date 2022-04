PMs salvam bebê engasgado em Sumaré ao voltar de treinamento de resgate

Policiais colaboraram no salvamento do bebê – Foto: Divulgação

Os policiais militares, Edson Fernando de Melo e Lucchian de Andrade Araújo, ajudaram a desengasgar um bebê de cinco meses, na manhã da última quinta-feira, no Bom Retiro, em Sumaré, logo depois de terem participado de um treinamento de primeiros-socorros ministrado pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) da cidade.



Ao LIBERAL, Edson contou que trafegava pelo bairro Bom Retiro junto com o colega, quando a coordenadora de uma creche veio na direção de ambos pedindo por auxílio porque um bebê da instituição, de cinco meses, havia se engasgado ao tomar leite.

“De imediato, eu peguei a criança e iniciei uma manobra chamada de Heimlich, ou manobra de desengasgamento, fazendo com que a criança jogasse para fora o leite que estava causando esse engasgo. Depois de várias tentativas, conseguimos realizar o procedimento”, contou o cabo à reportagem.

O recém-nascido foi levado pelos policiais para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Parque das Nações, acompanhado da coordenadora da escola infantil, que foi procurada, mas não retornou aos contatos da reportagem.

Quarenta minutos antes de resgatar a criança, identificada como Oliver Gael Souza Silva, os dois participavam de um GT (Gabinete de Treinamento) no 48 BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), onde estavam sendo orientados por uma equipe do Samu a como praticar medidas de primeiros-socorros para crianças e adultos.

Embora aplicar a técnica de desengasgamento não chega a ser uma novidade para o Edson — ele contou que já realizou o procedimento em outras duas oportunidades —, o policial afirma que as orientações recebidas foram importantes para o sucesso do atendimento na ocorrência.

“É sempre muito bom adquirir novas formas [de resgate]. Porque há detalhes que sempre mudam em uma abordagem”, explica Edson.