PMR apreende 900 garrafas de bebidas supostamente falsificadas em Sumaré

Polícia Civil coletou amostras para analisar se bebidas são falsificadas

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) apreendeu na noite desta terça-feira (9), na Rodovia Anhanguera (SP-330) e no Maria Antônia em Sumaré, 900 garrafas de bebidas destiladas, de diversas marcas, sem nota fiscal e com suspeita de serem falsificadas. Três pessoas foram levadas à delegacia, mas foram liberadas após prestarem depoimento.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 15h, a PMR fazia patrulhamento de rotina pela Anhanguera, quando viram um Ford Fiesta trafegando pelo km 111, na altura do Jardim Nova Veneza, com a traseira rebaixada indicando sobrepeso e, por esse motivo, decidiram abordar o motorista. Dentro do carro estavam bebidas alcoólicas destiladas, mas sem nota fiscal.

Durante conversa com os policiais, o homem que dirigia o Fiesta explicou que tinha sido contratado para transportar os itens de Sumaré à Louveira. Disse ainda que havia pegado as bebidas em um lava jato do Maria Antônia e passou a localização.

Ao chegarem no endereço, os policiais encontraram mais dois homens e diversas outras bebidas alcoólicas que também não possuíam nota fiscal.

Questionada, a dupla não informou a origem dos produtos destilados.

Os três suspeitos foram levados à delegacia, onde prestaram depoimento e foram liberados em seguida

A perícia foi acionada ao local e fez coleta para exames, que devem comprovar se as bebidas são falsificadas.

Os três homens foram levados ao plantão policial, prestaram depoimento, foram liberados, mas seguem como investigados.