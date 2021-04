PM recupera carga avaliada em R$ 110 mil e prende ladrão em Sumaré

A PM (Polícia Militar) recuperou uma carga de PVC avaliada em R$ 110 mil na noite desta terça-feira (27), em Sumaré. Um dos ladrões, de 21 anos, acabou preso.

De acordo com informações do 48° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), um denunciante informou que dois ladrões teriam roubado um caminhão carregado de PVC que estava estacionado na Avenida da Amizade, no Jardim Santa Terezinha, às 19h44.

A carga recuperada está avaliada em R$ 110 mil – Foto: Divulgação / 48° Batalhão de Polícia Militar

Ao chegarem no endereço indicado, testemunhas disseram aos policiais que os assaltantes fugiram em direção à Alameda dos Angicos. Os PMs foram ao local e viram o caminhão.

Os dois homens fugiram a pé, sendo que um deles foi alcançado e detido. O outro não tinha sido localizado até a publicação da reportagem.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O homem capturado foi levado até o plantão policial. Questionado sobre o crime, o assaltante informou que ele e seu comparsa tinham combinado o roubo junto com uma terceira pessoa e que ambos já tinham um comprador para a carga roubada. Ela seria revendida pelo preço de R$ 39 mil, sendo que cada um receberia R$ 13 mil.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A vítima revelou à Polícia Civil que conhecia o ladrão, que este prestava serviços ocasionalmente na empresa de PVC. Destacou também que a carga recuperada está avaliada em R$ 110 mil.

O homem acabou preso por roubo de carga e a mercadoria e o veículo foram devolvidos a empresa. O ladrão que foi detido não revelou a identidade dos outros envolvidos no crime.