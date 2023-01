PM prende suspeito de matar homem com requintes de crueldade em 2019

Um homem de 23 anos foi preso por policiais militares, em um supermercado onde trabalhava na Vila Menuzzo, em Sumaré, na tarde de sábado. Ele é suspeito de matar, junto com comparsas, Patrick Kawan Montesi Reis dos Santos, de 20 anos, com requintes de crueldade. O crime ocorreu na Chácara Formosa, em Campinas, em janeiro de 2019. A vítima foi espancada, asfixiada, amarrada e teve o corpo carbonizado.

Segundo a PM, os policiais foram avisados sobre a localização de um foragido da Justiça. Eles estiveram no estabelecimento e efetuaram a prisão. Posteriormente, o homem foi encaminhado à Cadeia de Monte Mor. O suspeito nega o envolvimento no crime.

O juiz da Vara do Júri da Comarca de Campinas, Bruno Luiz Cassiolato, considerou a denúncia do MP (Ministério Público) do réu por homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. A motivação do crime seria uma dívida de drogas no valor de R$ 10.

Durante o processo, uma testemunha protegida informou que em 12 de janeiro de 2019, estava em uma biqueira em Campinas acompanhado de Patrick quando o suspeito e outros dois comparsas se aproximaram. Eles mandaram que ela fosse embora.

Em seguida, os criminosos arrastaram o homem até um córrego, onde foi espancado e quase asfixiado com um pedaço de fio. Enquanto Patrick estava desacordado, um dos suspeitos foi comprar gasolina e depois jogaram em seu corpo e atearam fogo.

O pai da vítima disse, em juízo, que soube que Patrick foi até uma biqueira, conhecida como “portão de lata”, mas não voltou. No dia seguinte ele recebeu pelo WhatsApp um vídeo de um corpo queimado. Posteriormente, esteve no IML (Instituto Médico Legal) e mesmo diante da situação do cadáver conseguiu identificar que era do seu filho.

Um rapaz na rua disse ao pai que seu filho morreu por dívida de droga, pois ele pegou dois pinos de cocaína em nome de outra pessoa e não pagou.

A Polícia Civil conseguiu identificar os três suspeitos. Um deles, preso em Sumaré no sábado, alegou que não sabe quem foi o autor do homicídio, negando participação no crime.

Em juízo, disse que na noite do assassinato foi comprar maconha na biqueira e saiu logo. Relatou que não viu nada, mas escutou uma briga com muita gritaria. Salientou que não identificou a voz e ficou sabendo da morte de Patrick no dia seguinte pelo jornal.

Além do suspeito, a Polícia Civil identificou outro envolvido que já está preso por outro crime e um terceiro continua foragido.