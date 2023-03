PM localiza desmanche de veículos em Sumaré e prende dois homens

A PM (Polícia Militar) encontrou um desmanche de veículos em Sumaré, nesta segunda-feira (13), após receber uma denúncia anônima. Dois homens foram presos na ação.

Segundo informações do 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no período da manhã os militares foram abordados por uma pessoa que informou estar desconfiado de uma chácara, na Rua Um, no bairro Estrela D’Alva, pois com frequência via uma grande movimentação de veículos, porém no local não existia nenhum morador. Os últimos carros vistos pelo denunciante foram um VW Gol e um Ford Ka.

Veículos foram encontrados em uma chácara – Foto: 48º BPMI_Divulgação (1) Veículos foram encontrados em uma chácara – Foto: 48º BPMI_Divulgação (2)

Diante dos fatos, os militares se dirigiram ao endereço e quando chegaram na chácara viram, por cima do muro, os dois veículos. Pelo emplacamento, foi possível constatar que o Ka era roubado. Os policiais também observaram que havia um maçarico no local e diversos outros veículos já cortados.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na sequência, os militares pediram reforço de uma outra viatura e continuaram de campana na chácara. Momentos depois, os dois homens foram encontrados próximos ao imóvel, na Avenida Rasmínio Wolf, e acabaram detidos.

A dupla foi conduzida ao 1° DP (Distrito Policial) e recebeu autuação em flagrante por receptação, desmanche de veículos e adulteração de sinais identificadores.