PM liberta motorista mantido como refém e prende suspeito de roubar carga em Sumaré

A PM (Polícia Militar) prendeu um homem suspeito de roubar uma carga avaliada em R$ 660 mil em Sumaré e manter o motorista do caminhão como refém, na madrugada desta quarta-feira (22).

Os militares detiveram o suspeito após troca de tiros em um matagal localizado no Jardim Campo Belo, em Campinas. O motorista do caminhão, que era mantido como refém na cabine do veículo, foi libertado pela PM. Outros dois homens participaram do crime, mas conseguiram fugir.

O motorista havia sido rendido pelo trio minutos antes da abordagem policial, perto da cabine desativada de pedágio na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Sumaré.

De acordo com a corporação, por volta das 2h, durante patrulhamento na rodovia, os policiais flagraram três homens retirando parte da carga e jogando na área de mata ao lado, na região do Jardim Campo Belo.

Ao perceberem a aproximação dos policiais, eles correrem em direção ao matagal e atiraram contra os militares, que revidaram, mas ninguém foi ferido.

Um assaltante foi localizado escondido na área verde, e os demais escaparam. A carga foi recuperada e devolvida ao responsável.

