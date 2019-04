PM inicia patrulhamento com bicicletas em Sumaré

A PM (Polícia Militar) iniciou nessa segunda-feira (15) o policiamento com bicicletas em Sumaré. O objetivo é aumentar a capacidade preventiva e a possibilidade de repressão imediatada a crimes.

Foto: Divulgação / 48º BPMI

No total, serão três bicicletas para atuar na cidade. De acordo com o comandante interino do 48º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), os policiais vão atuar principalmente em pontos com elevada concentração de pessoas, o que deve permitir um atendimento mais rápido e próximo da população.