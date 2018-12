Polícia Militar detém cinco pessoas após roubo a padaria

Foto: Polícia Militar - Divulgação

A Polícia Militar prendeu, na noite desta quarta-feira (5), três homens que roubaram uma padaria na Avenida da Amizade, em Sumaré. Dois adolescentes que participaram da ação também foram apreendidos.

Uma equipe do 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) fazia ronda pelo bairro Chácaras Nova quando foram informados sobre um roubo que havia ocorrido na região. Durante as buscas, os PMs localizaram um veículo da marca VW GOL, que possuía as características informadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM.

Em abordagem ao veículo, os policiais encontraram dentro do veículo um simulacro de arma de fogo, dois cartuchos de calibre 12, além de uma arma artesanal e R$ 1.462. Os criminosos foram questionados e confirmaram o roubo, assim como foram reconhecidos pelo dono da padaria.

Todos os objetos foram apreendidos. A ocorrência foi apresentada na delegacia do município e registrada como roubo, associação criminosa e ato infracional – roubo e corrupção de menor. O trio foi preso e permanece à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria de imprensa da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.