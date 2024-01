O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (Cidadania) pretende incentivar a criação de um corredor de negócios às margens da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348).

Proposta é tornar a região um polo de alta tecnologia – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A medida ganha força após a aprovação, no último dia 19, do PDDS (Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável) e da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, que mudaram o zoneamento da região de rural para urbano.

A proposta é tornar a área um polo de alta tecnologia. “Queremos incentivar a vinda de empresas não poluentes, que poderão se instalar em uma região privilegiada e de fácil acesso”, disse o prefeito durante entrevista ao programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

“Também pretendemos incentivar condomínios de alto padrão ali”, completou Dalben.

Ele afirmou ainda que já fez contato com o Banco de Desenvolvimento do Estado para intermediar a ligação com empresas que pretendam investir no município.

PLANO DIRETOR

A votação do plano diretor ocorreu após a realização de duas audiências públicas na câmara, para apresentação e debates dos projetos de lei do PDDS e da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.

As apresentações foram feitas nos dias 14 e 15 de dezembro pela arquiteta da Secretaria de Planejamento, Mara de Paiva Garzeri, que integra a Comissão Municipal de Revisão do Plano Diretor.

Nas duas audiências os vereadores e a população puderam fazer perguntas e apontamentos.

NOVAS EMPRESAS

As obras para construção de um data center (Centro de Processamento de Dados) da Microsoft começaram em outubro do ano passado na cidade.

A estrutura irá ocupar uma área de cerca de 300 mil m² às margens da Estrada Venâncio Calegari, na altura do Parque Santo Antonio, na região de Nova Veneza.

O prefeito antecipou que também está negociando com uma empresa chinesa, que atua em um ramo de tecnologia inédita na América Latina.

“Ainda não podemos dar detalhes porque a conversa está no início. Mas também estávamos dialogando com uma indústria farmacêutica e uma empresa militar, que se interessou por Sumaré, pois atende a sua necessidade, tem fácil acesso ao mar, porto seco e aeroporto”, finalizou Dalben.