Pintor de 19 anos é assassinado em praça no Jardim Nova Terra, em Sumaré

Yuri Macedo Andrade foi encontrado com um corte na garganta; autor e motivo do crime são desconhecidos

Um pintor de 19 anos foi assassinado com um corte na garganta em Sumaré, no Jardim Nova Terra. A PM (Polícia Militar) o encontrou na manhã deste sábado (3), já morto, em frente a uma igreja, na Rua Manoel Messias da Silva.

No entanto, a vítima, identificada como Yuri Macedo Andrade, recebeu o golpe na praça que fica em frente ao posto de saúde do bairro, segundo informações coletadas pela polícia. O autor e a motivação do crime ainda são desconhecidos.

A PM se deparou com o corpo em meio a uma poça de sangue e com um corte “profundo” na garganta, conforme consta no boletim de ocorrência. Ele estava junto de seu celular e cartão bancário.

Ainda de acordo com o registro policial, a praça onde houve a agressão é um ponto de encontro onde pessoas costumam consumir bebidas alcoólicas e drogas.

A polícia apurou que, após ser ferido, Yuri fugiu e percorreu um trajeto de aproximadamente 300 metros, deixando um rastro de sangue. As evidências indicam que ele tentava alcançar sua casa, situada na Rua Manoel Messias da Silva.

A Polícia Civil enviou um investigador e uma equipe do Instituto de Criminalística para o local, onde verificou-se a existência de câmeras de segurança. O caso ficará sob responsabilidade do 3º DP (Distrito Policial), unidade responsável pela área dos fatos.