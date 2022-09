PF deflagra operação para apurar crimes contra fauna silvestre em Sumaré

A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma residência em Sumaré, durante a Operação Quimera, deflagrada nesta terça-feira (6). O objetivo foi aprofundar investigações sobre crimes contra a fauna silvestre, por meio da comercialização de animais, que eram negociados por plataformas de vendas e redes sociais.

O investigado não foi encontrado e o inquérito policial seguirá com a instrução e análise de dispositivos eletrônicos apreendidos no local de cumprimento do mandado.

De acordo com a corporação, a investigação, iniciada a partir de apreensões no Aeroporto de Viracopos, em trabalho conjunto com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), revelou indícios do envio de animais silvestres, como aranhas, cobras, lagartos e outros, por via postal, para endereços no Brasil e no exterior, com o uso de falsificações em relação a declarações e conteúdo das postagens.

Em nota, a PF informou que o mandado foi expedido pela 9ª Vara Federal de Campinas e que os dispositivos eletrônicos apreendidos comprovam as negociações.

O nome da operação faz alusão ao monstro mitológico com cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente, como uma referência aos diversos animais comercializados pelo investigado.