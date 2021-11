Pela segunda vez em 14 dias, Honda paralisa atividades em Sumaré por falta de peças

Pela segunda vez em 14 dias, a Honda paralisou a produção de automóveis em sua fábrica de Sumaré devido à falta de peças no mercado automobilístico.

Conforme apurado pelo LIBERAL nesta quinta-feira (11) junto à montadora, a nova paralisação teve início na última segunda-feira (8) e vai até a próxima quarta-feira (17). Essa é a sexta paralisação somente neste ano, sendo que a última foi entre os dias 26 de outubro e 3 de novembro.

“A paralisação se dá em decorrência do impacto da pandemia na cadeia logística global e do desabastecimento de peças, mais especificamente semicondutores”, detalhou a empresa, para explicar as duas paralisações.

Segundo José Celestino da Silva, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas, a Honda assegurou o pagamento dos dias parados.

O dirigente sindical calcula que ao menos mil trabalhadores estão parados, cerca de metade do total de funcionários da empresa em Sumaré e 80% da produção. Celestino afirma que só estão funcionando os setores de fundição, usinagem e administrativo.

PDV

A Honda revelou ao sindicato nesta semana durante audiência no Tribunal Regional do Trabalho que 436 trabalhadores das fábricas de Sumaré e Itirapina aderiram ao PDV (Programa de Demissão Voluntária).

A empresa afirmou ainda que descarta demissão em massa, e que 160 colaboradores de Sumaré serão transferidos para a unidade de Itirapina.

Os trabalhadores que ficam serão realocados em outros setores da fábrica em Sumaré, que não realizará mais produção de automóveis em 2022.

Ainda no encontro, os sindicalistas relataram à Honda preocupação com os cerca de 200 trabalhadores demitidos pela Honda entre junho e setembro.

O sindicato aguarda a próxima audiência, marcada para o dia 25, para definir se entrará na Justiça contra a Honda pelas demissões. A Honda reforça que vem cooperando para esclarecer todos os critérios e procedimentos adotados durante o PDV.

Entenda

Em 14 de outubro, a Honda decidiu concluir a unificação das fábricas de Sumaré e Itirapina, onde atuam mais de 3 mil colaboradores, transferindo trabalhadores para Itirapina até o final deste ano.

A empresa falou da falta de componentes eletrônicos para a produção de veículos para explicar a abertura de PDV. O programa de demissão foi encerrado uma semana após, antes do período determinado.

A Honda argumentou que foi atingido o limite mínimo para continuidade de suas operações, enquanto o sindicato analisa que houve recuo da montadora após pressão dos trabalhadores, que não aceitavam os termos.