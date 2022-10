PAT de Sumaré retoma atendimento em novo endereço

Após ficar fechado para mudança na última sexta-feira (7), o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré volta a funcionar nesta segunda-feira (10), em um novo espaço. Antes feito na Rua Ipiranga, o atendimento agora será na Rua Justino França, 143, também na região central.

A medida visa melhorar o atendimento ao público e a intermediação entre empregadores e profissionais em busca de uma vaga no mercado de trabalho, segundo a prefeitura. O novo prédio conta com salas próprias para que empresas do município que queiram contratar realizem tanto processos seletivos quanto entrevistas individuais.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Gustavo Caron, disse que até o final de novembro outros órgãos e serviços relacionados à pasta, como o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), É Pra Já, e Banco do Povo, também irão mudar de endereço visando a melhora no atendimento.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O PAT de Sumaré funciona de segunda à sexta-feira, das 8 às 16 horas. O telefone para mais informações é o (19) 3803- 3003.