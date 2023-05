Passagem de ônibus fica R$ 1,05 mais cara em Sumaré a partir desta terça

Tarifa do transporte público custará R$ 5,45 em Sumaré - Foto: Divulgação - Prefeitura de Sumaré

Os usuários de ônibus em Sumaré irão pagar R$ 1,05 a mais pela passagem a partir desta terça-feira. A administração municipal autorizou o reajuste da tarifa, que deixa de ser R$ 4,40 e sobe para R$ 5,45 para vale-transporte e pagamento em dinheiro, um aumento de 23,8%.

Para os passageiros que utilizam o cartão eletrônico comum, a tarifa passa a ser de R$ 4,95. O desconto de 40% para estudantes continua valendo.

O ato normativo que autorizou o reajuste foi assinado pelo secretário municipal de Mobilidade Urbana, Roberto Batista Vensel, e publicado no Diário Oficial do município na sexta-feira (28), entrando em vigor 72 horas depois. Ele justifica o aumento com a necessidade de preservar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão estabelecida entre a prefeitura e a concessionária MoV Sumaré. No entanto, não cita elementos ou índices inflacionários que justificariam o reajuste.

A passagem de ônibus em Sumaré havia sido reajustada pela última vez em janeiro de 2021, quando saltou de R$ 3,20 para 4,40, um aumento de 37,5%.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Sumaré para comentar sobre a decisão, mas não obteve resposta.