Passagem da Caravana de Natal da Coca-Cola por Sumaré será nesta sexta

Saída para o trajeto será no estacionamento do Arena Atacado da região do Matão, às 19 horas

Sumaré recebe a Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola nesta sexta-feira (18). O evento terá início às 19 horas, no estacionamento da unidade do Arena Atacado da Avenida Emílio Bosco, na região do Matão, e contará com cinco caminhões e uma van percorrendo a cidade. Em Americana, a atração ocorre nesta quinta-feira.

“A Caravana da Coca-Cola sempre é um grande espetáculo, este ano ainda mais especial por ficar por um período em nossa loja Arena trazendo o clima do Natal para nossos clientes. Esperamos que os moradores locais e clientes aproveitem esse presente”, diz o diretor presidente da rede Arena Atacado, Marcos Cavicchiolli.

Ação contará com cinco caminhões e uma van percorrendo a cidade – Foto: Divulgação

A bordo da caravana estarão o Papai e a Mamãe Noel em um coreto iluminado com efeitos de neve. Haverá chuva de bolhas de sabão e projeções e cenografias natalinas. Os caminhões apresentarão frases motivacionais e em referência à preservação ambiental.

O trajeto em Sumaré foi divido em dois trechos:

Trecho 1

Avenida Emílio Bosco, 2760 – Jardim Paraíso II (Matão)

Avenida Minasa, 711 – Nova Veneza

Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 4545 – Parque Brasil 500 (Paulínia)

Rua Fioravante Mancino, 830 – Chácara Monte Alegre

Rua Jatobá, 41 – Jardim Basilicata

Avenida Três M, 246 – Centro

Trecho 2

Avenida Três M, 246 – Centro

Avenida Rebouças, 3400 – Jardim Paulista

Avenida da Amizade, 1900 – Parque Villa Flores

Praça do Bom Retiro – Jardim Bom Retiro (Nova Veneza)

Coca-Cola Femsa – Rua Sergio Potulski – Jardim Aclimação