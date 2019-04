Participantes do 2º ‘Time do Emprego’ recebem certificados

Os alunos da primeira turma do 2º ‘Time do Emprego’ recebem nesta segunda-feira (22) os certificados de conclusão do curso, que tem o objetivo de orientar e preparar o trabalhador na busca de um emprego compatível com seus interesses, habilidades e qualificação profissional.

O programa é uma iniciativa inédita na cidade e desenvolvido em parceria com o Governo do Estado. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Durante 10 encontros semanais, com partes teóricas e práticas, os participantes receberam orientações sobre elaboração de currículo e preparação para entrevistas de emprego, além de serem incentivados a conhecerem a si mesmos, suas habilidades e competências, e a estabelecerem metas de trabalho e de vida – para que tenham sucesso na busca por uma colocação no mercado de trabalho.

O 2º “Time do Emprego foi aplicado por cinco colaboradores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que foram capacitados em um curso de 80 horas para “treinar” os futuros “times”.

“Parabéns a esta turma brilhante, que demonstrou comprometimento, eficiência e vontade de evoluir. O próximo passo é a reinserção do mercado de trabalho, que sabemos que é bastante competitivo, além da aquisição de novas experiências”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.