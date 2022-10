Pai morre afogado ao salvar o filho na Represa do Marcelo, em Sumaré

O pedreiro Leandro dos Anjos ajudou o filho; local é sinalizado sobre perigo - Foto: Marcelo Rocha - Liberal e Reprodução - Facebook

O pedreiro Leandro Moreira dos Anjos, 41, morreu afogado ao salvar o filho de 9 anos, na Represa do Marcelo, em Sumaré, no último domingo. Ele conseguiu empurrar o garoto, que foi segurado por um morador, mas depois afundou.

A ex-esposa, Jéssica Fernanda Cavalcanti dos Anjos, diz que o filho foi passar o fim de semana com o pai. “Eles estavam na represa junto com dois vizinhos, de 9 e 11 anos, que são amigos do meu filho. Os garotos caminhavam dentro da represa, mas um dos meninos escorregou para uma parte mais funda, e conseguiu sair. Meu filho caiu e gritou por socorro. O pai dele não sabia nadar, mas mesmo assim mergulhou para salvá-lo”, relata Jéssica.

O diretor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Joaquim Vitorino da Silva, lamenta a morte do amigo. “Leandro conseguiu ajudar a socorrer o filho. Um homem que estava no local ajudou a retirar o menino e mergulhou para buscar Leandro, mas acho que o corpo estava enroscado em algum galho. O homem chegou a pegar na mão dele, mas foi obrigado a soltar, porque caso contrário também iria se afogar.”

O corpo da vítima foi localizado pelo Corpo de Bombeiros. Os socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foram acionados, mas Leandro já estava morto.

Apesar da placa de proibido nadar, o local é muito frequentado, principalmente nos dias mais quentes. “Pretendemos realizar alguma ação para conscientização dessa prática e também reforçar a segurança naquela região”, destaca Deise Silva, amiga da vítima.

Nos últimos meses, Leandro havia se separado da esposa e morava sozinho em uma casa no Jardim Campo Belo, em Sumaré. Ele revezava os fins de semana na companhia do filho com a esposa.

O amigo da vítima, Marco Aurélio Mendonça, lembra da presença de Leandro nos cultos. “Ele só não ia se tivesse algum compromisso muito importante. Como doar sangue, por exemplo, que ele adorava fazer, mas só tinha condições de realizar aos sábados”, afirma.

O velório de Leandro está programado para começar às 7h45 desta terça-feira e o sepultamento às 10h45, no Cemitério da Saudade, em Sumaré.