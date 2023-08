Padrasto é suspeito de abusar de duas enteadas, de 9 e 14 anos, em Sumaré

Policiais militares prenderam um homem de 47 anos que teria molestado sexualmente duas enteadas, de 9 e 14 anos, dentro da própria casa, no Parque Pavan, na região do Matão, em Sumaré, na quinta-feira (10). A mãe das vítimas confessou aos PMs que os abusos ocorriam desde 2021 e ela também sofria violência doméstica, mas não tinha coragem de denunciá-lo.

Caso foi registrado na Polícia Civil de Santa Bárbara – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Ela afirmou que era mantida sob cárcere privado há vários dias pelo companheiro. O suspeito foi encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde foi atuado em flagrante.

Inicialmente, os policiais estiveram na casa da família para atender uma denúncia de discussão entre um casal. Quando chegaram no endereço informado, encontraram com uma mulher de 37 anos, que decidiu formalizar a denúncia de estupro das filhas, sendo que os abusos ocorriam há dois anos. As vítimas, que estavam na escola, foram procuradas e confirmaram o crime.

A mãe das vítimas, que vive em situação de extrema vulnerabilidade social, já possuía cadastro da rede municipal, inclusive com relatos de violência doméstica, porém, mesmo encorajada a denunciá-lo, ela nunca o fez, pois afirmou que era ameaçada de morte e de expulsão da residência com seus quatro filhos. O Conselho Tutelar também acompanha o caso.

O suspeito foi autuado em flagrante pelas acusações de ameaça e cárcere privado e também será investigado pelos estupros das enteadas, pois já não estava mais em situação de prisão em flagrante para este último crime, já que o abuso mais recente ocorreu no dia 2 deste mês.