Padrasto é morto por ex-namorado de enteada no Jardim Lucélia, em Sumaré

Ex-namorado teria esfaqueado a vítima na mão e no peito, após discussão na casa da mulher; ele fugiu e ainda não foi localizado

Um homem de 25 anos é suspeito de ter esfaqueado e matado o padrasto de sua ex-namorada, Damião Pedro dos Santos, 46, após discussão na residência da ex, no Jardim Lucélia, em Sumaré, na noite deste sábado (14).

Segundo o boletim de ocorrência, a enteada da vítima relatou que está separada do suspeito há cerca de uma semana. Porém, por volta de 23h, ele foi até a casa dela e, de forma agressiva, teria cobrado as chaves do local.

No momento em que ela foi ao fundo da residência para buscar as chaves, Damião teria se aproximado do suspeito e dito que “não é assim que se entra na casa das pessoas” e que ele deveria ter respeito e falar baixo. O agressor então pegou uma faca e desferiu golpes contra a vítima, sendo que um acertou a mão e outro o peito.

Um outro homem que estava na casa conseguiu segurar o agressor, e o arrastou para fora do local e ele fugiu em seguida, não sendo mais localizado.

Damião foi levado por um vizinho à UPA Macarenko (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para perícia.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Sumaré como homicídio e o possível autor está sendo procurado.