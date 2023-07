Outdoor do vereador William Souza sobre aniversário de Sumaré é rasgado

O cartaz, que está fixado no Jardim Santa Lúcia, na região do Matão, foi rasgado no último sábado

A Polícia Civil vai apurar os danos contra o outdoor do vereador William Souza (PT) sobre o aniversário de Sumaré, que completa 155 anos nesta semana. O cartaz, fixado no Jardim Santa Lúcia, na região do Matão, foi rasgado no último sábado (22). O parlamentar já registrou o boletim de ocorrência sobre o ocorrido.

Nas redes sociais, Willian destacou que, apesar de outras lideranças deixarem mensagens sobre a data em várias regiões da cidade, somente no outdoor dele estavam o deputado estadual Dirceu Dalben e o prefeito Luiz Dalben, ambos do Cidadania.

Outdoor antes de ser danificado – Foto: Divulgação

“Em sete anos como vereador, é a primeira vez que coloco um outdoor na cidade e fui surpreendido com essa destruição. É difícil entender o que aconteceu. Dói saber que alguém quer silenciar nossa mensagem de carinho para a cidade. Assim como nosso deputado e o prefeito, que também foram vítimas”, afirma William.

O vereador enfatiza que, além do registro do boletim de ocorrência, também vai buscar imagens para identificar os responsáveis.

Outdoor foi danificado no final de semana – Foto: Divulgação

“Não irão nos calar, iremos colocar outro outdoor. Esse ataque não nos intimidará, não compactuamos com vandalismo”, destaca o parlamentar.

O caso foi registrado no plantão policial, mas será apurado posteriormente, pelos policiais civis do 4º Distrito Policial. Até a publicação desta matéria, o responsável pelos danos não havia sido identificado.