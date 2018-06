Ouro Verde ingressa com ação para que ônibus voltem a circular

Foto: Divulgação

A Viação Ouro Verde ingressou com uma ação na Justiça pedindo, liminarmente, que os motoristas dop transporte municipal de Sumaré retornem com urgência ao trabalho. Os funcionários iniciaram nesta terça-feira uma greve por dentro indeterminado reivindicando mais segurança no transporte da cidade.

“A empresa não concorda com a paralisação das atividades promovida pelo Sindicato dos Rodoviários pois a mesma prejudica o direito de ir e vir dos usuários do transporte”, trouxe nota da empresa enviada ao LIBERAL.

Na manhã desta terça, os motoristas saíram em passeata até o Paço Municipal, pedindo que as autoridades municipais os recebessem em reunião para discutir medidas que aumentem a segurança dos funcionários. O estopim para a deflagração da greve foi agressão de uma motorista da empresa por um perueiro na última quarta-feira.

Leia a íntegra da nota enviada pela empresa:

A Ouro Verde defende, acima de tudo, o diálogo para que os constantes atos de agressões praticados por perueiros contra os seus colaboradores sejam investigados e os agressores punidos, conforme a legislação vigente estabelece. Os funcionários precisam de segurança para exercerem as suas atividades e garantias da integridade física.

A Ouro Verde informa ainda que ingressou com ação judicial, com pedido de liminar, para o retorno urgente das suas operações.”