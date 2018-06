Operação multa 2 caminhões de lixo em Sumaré

A Guarda Municipal de Sumaré, em conjunto com a Polícia Militar, realizou na manhã desta quarta-feira (6) mais uma “Operação Chorume”, desta vez na Avenida Lindório Constantino, no Parque Itália. Segundo a prefeitura, foram vistoriados 39 caminhões de lixo e dois receberam multa por derramar chorume nas vias da cidade.

As operações tem o objetivo de fiscalizar e evitar este tipo de infração ambiental, que também traz riscos à saúde dos moradores e de acidentes de trânsito. Neste ano, cerca de 300 caminhões já foram vistoriados e mais de 30 multas foram aplicadas. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

As operações são realizadas com base na Lei Municipal nº 5.793 de 2015. De acordo com o inciso 12 do artigo 29, “transportar lixo, resíduo ou produto perigoso derramando na via pública” é infração ambiental, com multa de R$ 3.336,96. Além disso, o derramamento de carga nas vias também é considerada infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Além dos fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e da SMMUR (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural), agora os guardas municipais de Sumaré também podem realizar as notificações e aplicar as multas. Cinquenta e seis GCMs foram capacitados recentemente como agentes de fiscalização ambiental (15) e de trânsito (41).

Os moradores podem auxiliar a Prefeitura de Sumaré na fiscalização, denunciando irregularidades na Guarda. O telefone é 3873-2656.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Sumaré.