Operação em Sumaré flagra BMW a 290 km/h na Rodovia dos Bandeirantes

Veículo de luxo trafegava em velocidade que é mais do que o dobro do permitido na rodovia; ele foi autuado

Polícia Militar Rodoviária realizou fiscalização contra alta velocidade na Rodovia dos Bandeirantes, em Sumaré - Foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação

Uma operação da Polícia Militar Rodoviária, neste domingo (17), em um trecho da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) em Sumaré, flagrou uma BMW trafegando a 290 km//h. O condutor foi autuado.

O flagrante ocorreu na manhã deste domingo, durante a Operação Speed, uma ação de fiscalização na rodovia com o objetivo de aumentar a segurança no trânsito e coibir infrações.

Durante a ação, uma BMW modelo 140 I, que chega a valer mais de R$ 300 mil, foi flagrada a 290 km/h. Na Rodovia dos Bandeirantes, o limite de velocidade é de 120 km/h para veículos leves e 90 km/h para veículos pesados.

Polícia Militar Rodoviária flagrou BMW a 290 km/h na Rodovia dos Bandeirantes, em Sumaré – Foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação

Segundo informações da polícia, a equipe que realizava a fiscalização não conseguiu realizar a abordagem do motorista da BMW, mas a infração foi flagrada por meio de radar de velocidade.

Ele foi autuado no artigo 218, inciso III, com infração gravíssima por transitar em velocidade superior a máxima permitida na via.