Operação da PMR apreende três motos com documentação vencida em Sumaré

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) apreendeu três motocicletas que estavam com a documentação vencida e pneu “careca” durante a Operação Cavalo de Aço, realizada no quilômetro 106,9 da Rodovia Anhanguera (SP-330), no sentido capital, em Sumaré.

Polícia Militar Rodoviária realizou operação de fiscalização nesta quarta-feira – Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

De acordo com a corporação, 68 moto foram fiscalizadas. Os condutores também realizaram o teste do bafômetro, mas nenhum estava sob efeito de álcool.

O objetivo da atividade foi a prevenção em acidentes de trânsito envolvendo motocicletas na região. O local e horário escolhidos foram apontados por meio de análise de ocorrências registradas recentemente.

A polícia enfatiza que a operação também visa conscientizar os motociclistas sobre os riscos da imprudência na condução das motocicletas, especialmente em casos de velocidade incompatível em pontos de congestionamento, manobras bruscas por entre os demais veículos na via e não manter a distância de segurança (deslocamento em alta velocidade nos corredores).