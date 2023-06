Ônibus tomba em acidente na Anhanguera, em Sumaré; ao menos 8 vítimas feridas

Helicóptero Águia, da Polícia Militar, pousou na pista para auxiliar no resgate de uma vítima em estado grave

Ônibus capotou no canteiro central da via após colidir com outro véículo - Foto: EPTV Campinas - Cedida

Um acidente envolvendo um ônibus fretado e outros dois veículos deixou oito pessoas feridas, na manhã desta sexta-feira (30), no quilômetro 110 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, próximo à empresa 3M. Devido ao impacto, o ônibus tombou na faixa de rolamento e alguns passageiros tiveram de sair pela janela.

A AutoBAn, concessionária que administra a rodovia, confirmou que sete feridos foram socorridos em estado moderado e um em estado grave. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, pousou na pista para auxiliar no resgate.

O acidente ocorreu por volta de 8h30, no trecho próximo ao acesso à região de Nova Veneza, em Sumaré. A Polícia Militar Rodoviária apurou que o ônibus transitava na faixa da esquerda da pista expressa, sentido capital, quando um Renault Duster freou repentinamente. O motorista do ônibus afirmou que não teve tempo hábil de evitar a batida. O veículo, que transportava 54 passageiros, invadiu o canteiro central e tombou.

Ainda conforme a polícia, o motorista do Renault Duster também invadiu o canteiro central, perdeu o controle da direção, cruzou o canteiro e invadiu a pista no sentido interior, na contramão, batendo de frente contra o veículo Hyundai Azera, ocupado apenas pelo condutor.

O motorista do segundo carro também perdeu o controle e bateu na defensa metálica da rodovia. Ele ficou preso nas ferragens, precisou ser socorrido pelo equipe aeromédica do Águia da Polícia Militar e foi encaminhado ao Hospital de Clínicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Os socorristas da concessionária, Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel) foram acionados para auxiliarem as vítimas.

Após o acidente, a pista no sentido interior precisou ser totalmente interditada. O trânsito foi desviado pela via marginal. O congestionamento no local foi de pelo menos cinco quilômetros na pista sentido interior e quatro na pista sentido capital.