ONG Viralatinhas celebra suas 2 décadas

Trabalho conta apenas com a ajuda de apoiadores da causa e alguns voluntários

Muito mais do que gostar de animais, o casal Maria Conceição Muniz Suguihara, carinhosamente conhecida como Tuca, de 57 anos, e Ernesto Toshiaki Suguihara, de 60, defende uma causa. Enquanto ela carrega em sua história de vida o fato de ser uma das fundadoras da ONG Viralatinhas de Sumaré, ele, que durante anos foi grande apoiador da causa, hoje é o presidente da Organização Não Governamental.

Com 20 anos de atuação, a ONG é responsável pela adoção de cerca de três mil animais, entre cães e gatos, além da castração de mais de sete mil animais. Embora não tenha abrigo e nem recolha animais, a organização tem lindos objetivos como: ajudar a desenvolver políticas públicas de proteção animal, combater maus-tratos e abandono, educar sobre a posse responsável e ajudar os animais a encontrar um lar para viver, entre outros.

O casal Ernesto e Tuca dedica a vida para a manutenção da ONG que luta pela defesa dos animais – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“Nós passamos grandes dificuldades, mas graças a Deus, nesse tempo todo, foram muitas conquistas, como a implantação de um programa de castração a baixo custo, além da microchipagem dos animais”, comemora Tuca.

Começo

Segundo Tuca, a Viralatinhas começou de maneira despretensiosa, mas, ao mesmo tempo, por uma grande necessidade. “Somos em quatro mulheres fundadoras e nos conhecemos por causa do trabalho com animais. Até então, não havia nada relacionado na cidade. Nosso primeiro caso foi de abandono de filhotes. Ali, começamos a nos movimentar e em 2002 fundamos a ONG”, recorda.

ONG Viralatinhas, de Sumaré – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Um caso marcante nesse início foi o do cão Charlie, atropelado em uma avenida da cidade. Após levá-lo para uma clínica veterinária, elas se deram conta que não havia na cidade políticas públicas ou a quem recorrer sequer para orientações sobre o que fazer. “Aí que montamos um trabalho para começar a tratar desses animais que não têm socorro”.

Tuca explica que o nome Viralatinhas vem do fato de eles arrecadarem latinhas usadas e sucatas para conseguir verbas para medicamentos, alimentos e tudo mais que um animal precisa. “Daí o nome, Viralatinhas – latinhas para os vira-latas”, brinca.

Legalizada

Há muito tempo, a ONG é legalizada, tem uma diretoria constituída e mantém seu trabalho sem ajuda do poder público, contando apenas com doações, vendas de produtos próprios e eventos. Aposentado do mercado financeiro, o presidente ressalta a importância dessa colaboração da população. “Nós, voluntários, trabalhamos gratuitamente, entre aspas, porque a gente paga para trabalhar. Ainda assim, é preciso abraçar a causa. Sem voluntários não é possível operacionalizar nenhuma entidade”, explica.

ONG Viralatinhas – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Amor e resiliência

Atualmente, os animais da Viralatinhas são aqueles identificados por eles em suas intervenções. O casal faz questão de que as pessoas entendam que a ONG não recolhe animais. “Não temos estrutura para fazer atendimento a todos que ligam pedindo”, explicam.

Assim, hoje, eles mantêm 70 animais sendo assistidos fora da ONG e mais 70 em lares temporários dentro da ONG. Na própria casa deles, cuidam e tratam de muitos cães e gatos.

“Não importa o que esteja sentindo, pode ser o dia mais triste de sua vida, tem que levantar e ir tratar deles. Para nós, não existe a opção de falar ‘hoje eu não vou’”, relata Tuca, que também confessa não ter dúvidas de onde vem sua força. “Vem da fé em Deus e da esperança de que cada um deles possa ser feliz”.

Honrando suas origens orientais, Suguihara vê com bons olhos a sabedoria conquistada. “Esses 20 anos de atividades nos trouxeram muito aprendizado e experiência”, avalia.

ONG Viralatinhas – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Assim sendo, eles uniram todo esse conhecimento e criaram o projeto Viralatinhas Educacional, cujo objetivo é levar para as escolas um pouco de conscientização para crianças e adolescentes. “Falamos sobre trabalho voluntário, maus tratos animais, explicamos como uma entidade sobrevive, enfim, fazemos um panorama do nosso trabalho”.

Reciclar para sobreviver

Através da campanha Viratampinhas – que é a doação de tampinhas e lacres de alumínio – a organização consegue uma fonte importante de recursos. “A Viratampinhas tem uma grande adesão das empresas, escolas e cidadãos em geral. Além disso, a empresa de plástico que compra nossos produtos nos oferece um preço especial, então consideramos quase um patrocínio”, explica o presidente.

Viraboteco

No dia 8 de outubro, sábado, acontecerá o 1º Viraboteco. O evento, com comida de boteco, música e diversão, visa arrecadar fundos para a manutenção do trabalho. “As pessoas contribuem muito participando de nossos eventos, porque assim, elas ajudam a manter a entrada de recursos. Se a gente não controlar, ficamos inviabilizados. Sempre digo que mesmo fazendo um lindo trabalho, sem sustentabilidade financeira, nada sobrevive”.

Mais informações podem ser obtidas no Instagram @viralatinhasoficial.