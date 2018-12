Obra pode deixar três bairros sem água neste domingo

Os bairros Parque Ongaro, Parque Versailles e Planalto do Sol, em Sumaré, poderão sofrer oscilações no abastecimento de água neste domingo (16) por conta de uma obra de interligação de redes de água na rua Emilio Leão Brambilla, na Vila Menuzzo. A previsão é que o abastecimento esteja regularizado na madrugada de segunda-feira (17), de acordo com a concessionária dos serviços de saneamento BRK Ambiental.

Foto: Senado Federal on VisualHunt - CC BY

A intervenção faz parte da obra de instalação de uma nova rede de água para atender os bairros Planalto do Sol, Parque Ongaro, Residencial Parque Versailles, Residencial Florença, Jardim Residencial Ravagnani, Parque Residencial Casarão, Vila Macarenko e Residencial Amalia Luiza. Serão beneficiados cerca de 12,4 mil moradores, de acordo com a empresa.

A obra foi iniciada em junho e, no total, foram instalados 1.850 metros de rede. O objetivo é solucionar as oscilações de pressão que atingem as ruas mais altas desses bairros em dias de altas temperaturas e consumo elevado.

A rede que atende esses bairros hoje possui diâmetro insuficiente para abastecer os moradores com pressão suficiente o dia todo. Com essa obra, o problema será sanado em definitivo, segundo a BRK.

Em caso de dúvidas ou problemas, a empresa atende no telefone 0800 771 0001. As ligações são gratuitas.