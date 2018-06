Obra em rede de água beneficiará 12 mil moradores

A BRK Ambiental, empresa responsável pelos serviços de saneamento de Sumaré, iniciou na última semana obras de instalação de novas redes de água na cidade, em uma intervenção que deve beneficiar 12.400 moradores. A previsão é que a obra seja concluída em até 90 dias.

Segundo a concessionária, a obra vai atender os bairros Planalto do Sol, Parque Ongaro, Residencial Parque Versailles, Residencial Florença, Jardim Residencial Ravagnani, Parque Residencial Casarão, Vila Macarenko e Residencial Amalia Luiza. Foto: BRK Ambiental / Divulgação

No total, serão instalados 1.850 metros de rede de 150 mm de diâmetro. “O objetivo é solucionar as oscilações de pressão que atingem as ruas mais altas desses bairros em dias de altas temperaturas e/ou consumo elevado. A rede que atende esses bairros hoje possui diâmetro insuficiente para abastecer os moradores com pressão suficiente às 24 horas do dia”, informou a empresa.

A intervenção começará na rua Borba Gato e depois segue pelas ruas Frei Caneca, Pedro Noveleto Sobrinho e Antonio Chivardelo. Durante a execução da obra ocorrerá interdições nos trechos em que a nova rede estiver sendo instalada. A concessionária sinalizará os trechos e pede atenção redobrada de pedestres e motoristas.

Obras previstas

Esta é a sétima de nove obras de instalação de novas redes de abastecimento que estão sendo realizadas pela BRK Ambiental em Sumaré desde outubro de 2017. O investimento da concessionária nessas intervenções é de R$ 3,1 milhões. No total, cerca de 8 km de tubulações serão instaladas em bairros/regiões onde foram identificados problemas de oscilação de pressão.

Com informações da assessoria de imprensa da BRK Ambiental