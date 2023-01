Obra em ETA pode afetar abastecimento de água no Maria Antônia, Carlota, Nova Veneza e Área Cura

A intervenção tem o objetivo de reduzir as perdas no processo de tratamento, segundo a concessionária BRK

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto de Sumaré, realiza nesta segunda-feira (30) a segunda etapa da obra de construção de um novo canal de transporte de água na ETA (Estação de Tratamento de Água) localizada no Parque Itália.

Os bairros da região do Maria Antônia, Carlota, Nova Veneza e parte dos bairros da região de Área Cura (veja a lista completa abaixo) podem ter oscilações no abastecimento de água ao longo do dia.

A intervenção foi dividida em três fases, sendo que a primeira delas ocorreu no dia 15 de janeiro, e tem o objetivo de reduzir as perdas no processo de tratamento, aumentando a disponibilidade de água, segundo a empresa.

A obra prevê a substituição completa do canal já existente. “O canal atual será 100% substituído por tubulações de ferro fundido, o que reduz drasticamente o risco de vazamentos”, explica Analice Carvalho, gerente de engenharia da BRK.

Na primeira etapa da obra, que ocorreu no dia 15, foi feito o molde para confecção e montagem da caixa metálica que irá interligar a nova tubulação com a existente no local. Também foi feita a substituição de redes que interferem na nova configuração da saída de água tratada da ETA.

Nesta segunda etapa, será feita a instalação da caixa metálica e a interligação da nova tubulação de ferro fundido que irá substituir o canal existente.

Diante da situação, a concessionária reforça a importância do consumo consciente por parte da população. Os bairros que podem ser afetados são:

Área Cura: Jardim Callegari, Jardim Nova Esperança I e Jardim Nova Esperança II.

Maria Antônia: Cidade Nova, Conjunto Habitacional Ângelo Tomazin, Jardim Amélia, Jardim do Ipês I e II, Jardim Maria Antônia, Jardim Viel, Parque Florely e Parque das Indústrias.

Carlota: Altos de Sumaré, Chácara Bela Vista, Chácara Monte Alegre, Chácara Santa Antonieta, Euclides Miranda, Jardim Bela Vista, Jardim Luiz Cia, Jardim Monte Santo, Jardim Paulistano, Parque Edem, Parque Residencial Manoel de Vasconcellos, Parque Villa Flores, Residencial Real Parque, Residencial Viver Sumaré, Veccon Zeta, Vila Carlota, Vila Rebouças e Parque Residencial Virginio Basso.

Nova Veneza: Alto de Rebouças, Jardim Dall Orto, Jardim Santa Carolina, Jardim Volobueff, Parque Residencial Salerno, Jardim Maria Luiza, Jardim Recanto dos Sonhos, Parque Itália, Parque Sevilha, Jardim Dom Bosco I, Jardim Inocoop, Jardim Santa Maria, Jardim das Águas, Jardim Davina, Jardim São Francisco, Jardim Seminário, Jardim Vitória, Jardim Nova Veneza, Jardim do Trevo, Jardim Mineápolis, Parque Ideal, Jardim Nossa Senhora Conceição, Jardim Conceição, Chácara Nova Veneza, Parque Silva Azevedo, Parque da Amizade, Jardim Santa Eliza, Parque Jatobá e Parque Virgilio Viel.

A previsão é que o serviço seja totalmente regularizado no início da tarde da terça-feira (31). Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a concessionária pelo telefone 0800 771 0001. A ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas por dia.

A terceira e última intervenção necessária para finalização da obra está prevista para ocorrer no dia 5 de fevereiro. A população será comunicada com antecedência acerca dessa atividade.